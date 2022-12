Lazio, Lotito alla squadra: "Io combatto per voi. Gli equilibri stanno cambiando..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Nella serata di ieri è andata in scena all'Hotel Cavalieri, in zona Monte Mario, la cena di Natale della Lazio: un'occasione per farsi gli auguri per di buone feste e unire ancora di più il gruppo. Già Sarri in una sua recente intervista aveva parlato di una squadra tanto entusiasta da essere contagiosa per se e per il suo staff e, nel corso della cena di ieri, lo stesso presidente Lotito ha rinnovato i complimenti del tecnico nel suo discorso: "Siamo un gruppo che ha seminato bene. Sta arrivando il momento di raccogliere. Mi sto divertendo, grazie per quello che avete fatto. Vi vedo migliorati, cresciuti". Sono queste alcune delle parole dette dal patron biancoceleste alla squadra, e riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, con lo scopo di caricarli in vista del ritorno in campo. Nel frattempo, in queste settimane di pausa, il senatore, oltre che presidente, Lotito, sta combattendo per loro e per il calcio con la speranza che in Serie A il vento cambi: "Ci sono problemi grossi che potrebbero cambiare gli equilibri aprendo scenari impensabili. Approfittiamone!"