Lazio, Mr. Isaksen risolve problemi: da Plzen a Bergamo, quanto conta...

S’è messo in testa di fare solo gol pesanti. Gustav Isaksen l’ha fatto di nuovo, colpo grosso biancoceleste con la firma del 18. A Bergamo entra a inizio ripresa e cambia la partita, perché alla prima occasione fa centro su assist di Dele-Bashiru, spaccata e conclusione al volo per battere Carnesecchi e rilanciare prepotentemente la Lazio nella corsa al quarto posto. Tre punti che pesano come un macigno anche perché mettono la Lazio col muso avanti rispetto all’Atalanta nel computo degli scontri diretti. Isaksen firma il suo sesto gol stagionale, quasi tutti decisivi. L’unico che non ha spostato, ai fini del risultato, è stato quello di Udine, alla seconda giornata, arrivato troppo tardi per completare la rimonta sui friulani. Poi solo reti che hanno dato punti o tranquillità come quello a Enschede, contro il Twente, a blindare il successo nella terza giornata di Europa League.

VEDI NAPOLI E RINASCI - Ma soprattutto gol decisivi, vedi Napoli e altro che muori, anzi rinasci, perché da lì è iniziata la scalata di Gustav, sempre più decisivo per la Lazio e per Baroni che da subito aveva dato fiducia al ragazzo danese. Il tecnico l’aveva sempre ribadito, anche quando il talento di Isaksen si vedeva solo a sprazzi: «Ha qualità importanti, deve solo sbloccarsi». La perla del Maradona, con annesso successo in casa del lanciatissimo Napoli di Conte, è servito per dargli la spinta decisiva, da quel momento Isaksen non s’è più fermato, fissandosi stabilmente tra i giocatori più continui e importanti della rosa laziale. Dal Napoli al Napoli, altra gemma contro gli azzurri, stavolta all’Olimpico, per sbloccare un match che la Lazio pareggerà, ma che ai punti avrebbe ampiamente meritato di vincere. Scatta, sprinta e va, difficile fermare questo demone nordico per gli avversari, capace di tirare fuori il coniglio dal cilindro pure quando nessuno se l’aspetta più.

PESO SPECIFICO - Per info chiedere al Viktoria Plzen che, in doppia superiorità numerica, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, s’è visto tramortire da un suo sinistro a giro al minuto 97. Gol dal peso specifico enorme per la storia della stagione della Lazio, arrivato in uno dei momenti più delicati per la squadra di Baroni. E come in Repubblica Ceca, pure a Bergamo il momento era di quelli spartiacque, perché dopo un mese di astinenza dalla vittoria in campionato, con i deludenti pareggi contro Udinese e Torino, inframezzati dal tremendo 5-0 di Bologna, la vittoria di Bergamo assume i connotati del tonico capace di spazzare via scorie e malumori e rilanciare la Lazio in una settimana da brividi con il derby a fare da intermezzo alle due partite contro il Bodo/Glimt. Partite che, inutile ribadirlo, diventano il vero grande trampolino di lancio per la Lazio che sogna una semifinale europea che manca dal 2003. Una settimana da cuori forti, di quelle che però vale sempre la pena vivere e tanto meglio se dalla tua hai un giocatore che segna sempre e solo quando conta.

