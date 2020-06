Lazio: non solo le sagome, possibili effetti sonori all'Olimpico? - VIDEO

Tutto pronto allo stadio Olimpico per il match di domani tra Lazio e Fiorentina. Niente tifosi però anche se questa non è una novità; c’è la speranza che i supporters, o almeno una parte, possano tornare prima del termine del campionato ma per ora le porte rimarranno ancora chiuse. L’Olimpico però non rimane a guardare e soprattutto la società biancoceleste proverà a far sentire meno sola la squadra con alcune iniziative: la prima è quella della propria sagoma che potrà, dopo essere stata acquistata, posizionata in una parte dell’impianto. Possibile poi che ci sia anche un “aiuto” sonoro durante il match che simula proprio il tifo, grande assente della gara.

