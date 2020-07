Lazio, per Lotito 16 anni di presidenza: la Champions League come regalo

LAZIO, LOTITO - Il 19 luglio del 2004 Claudio Lotito diventa presidente della Lazio e oggi festeggia i sedici anni alla guida del club biancoceleste. Dopo la grande era Cragnotti e la brevissima esperienza di Longo, Lotito preleva e salva una società sommersa dai debiti che pian piano riporta alla dignità di un tempo. Arrivano i primi trofei della sua gestione, dalla Coppa Italia contro la Sampdoria alla Supercoppa a Pechino, passando per la finale vinta contro la Roma nel 2013 fino alla recentissima Supercoppa di Riyad coquistata contro la Juventus (nel palmarès anche la Coppa Italia 2018-2019 contro l'Atalanta e la Supercoppa italiana del 2019 sempre contro la Juve). Dagli anni complicati in cui la Lazio lottava per la salvezza, la società nel tempo ha investito e regalato ai tifosi una squadra che quest'anno ha sognato lo scudetto. Ma c'è ancora tanto da fare e da migliorare. Intanto, per la prima volta da quando è presidente della Lazio, Lotito è a un passo dalla Champions League. Presidente, ad maiora.

