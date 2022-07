Lazio, Romagnoli: "Ho realizzato il mio sogno, indossare la maglia..."

Ha fatto impazzire i tifosi sin da quando è stata annunciata la trattativa per portarlo alla Lazio, Alessio Romagnoli è uno dei colpi di questa sessione di mercato. Il centrale non vedeva l’ora di vestire la maglia con l’aquila sul petto, per lei ha rinunciato a offerte economicamente più importanti; l’attesa del popolo laziale non è stata vana e alla fine è stato ricompensato con il suo arrivo. Dal giorno in cui è sbarcato a Fiumicino è stato acclamato a gran voce, gli è stata riservata un’accoglienza in grande stile e ora tutti sono in trepidazione per ascoltare le sue prime parole da giocatore della Lazio che si sono fatte attendere ma non troppo. In attesa dell'intervista, la società tramite i canali social ufficiali ha dato un'anticipazione della presentazione. Questa la prima frase: "Ho realizzato il mio sogno, indossare la maglia della Lazio"

IN AGGIORNAMENTO...