Lazio, secondo round: incontro Lotito - Inzaghi a Formello

Ci risiamo, la Lazio e Simone Inzaghi cercano di capire quali margini ci siano per continuare la propria strada insieme. È in corso in questo momento a Formello un summit tra il tecnico piacentino e il presidente Claudio Lotito, il secondo dopo quello di ieri sera che però ha portato ad una fumata grigia. L'incontro, a cui ha preso parte anche il ds Igli Tare, è cominciato tra le 18 e le 19: si attende di capire se questa sarà la volta buona per sbrogliare i dubbi relativi alla permanenza di Inzaghi sulla panchina biancoceleste.

I MOTIVI DEL POSSIBILE ADDIO DI INZAGHI

INZAGHI ALLA JUVENTUS? LOTITO NON SI SBILANCIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE