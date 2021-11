Lazio, senza Immobile numeri horror: il successo in A manca da quasi tre anni

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile non sarà in campo sabato. Troppi i rischi, il bomber verrà risparmiato per Napoli e forse per Mosca. Domani toccherà a Pedro giocare da nove, come il numero che porta sulle spalle. Per lo spagnolo un ritorno al passato come ai tempi del Barcellona quando più volte ha più volte ricoperto questo ruolo. Sostituire Ciro, però, sarà un compito assai arduo, anche per chi vanta nel proprio palmares 26 trofei, tra cui 3 Champions e un Mondiale. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, l'ultima vittoria in campionato della Lazio senza Ciro risale a 978 giorni fa: era il 17 marzo 2019, 4- 1 al Parma all'Olimpico. In totale, nelle 14 partite di A in cui non ha giocato Immobile, nuovo re del gol della storia della Lazio, 4 i pareggi, 6 le sconfitte e appena 4 i successi. Se si prendono in considerazione anche gli impegni nelle Coppe, i ko diventano 12, con 7 vittorie e 7 pari.