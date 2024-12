Lazio, svelati altri dettagli sul "Flaminio del futuro": vetrate e nuove tribune

RASSEGNA STAMPA - Anche per quest'anno la famosa cena di Natale della Lazio è passata e, se sui profili social dei calciatori si moltiplicano gli scatti insieme a mogli e fidanzate in eleganti e sfarzosi vestiti, i tifosi sembrano essere stati colpiti dalla notizia che all'evento, la società abbia voluto addirittura proiettare il video del progetto del Flaminio.

Il filmato, così come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è durato circa 30 minuti ed è terminato con un grande applauso da parte dei tantissimi presenti, applauso che ha fatto commuovere il presidente Lotito. La sua idea sembra quindi sempre più vicina alla realizzazione, poiché secondo le sue tempistiche, l'obiettivo è di vedere in piedi l'impianto tra il 2028 e il 2030. Una settimana fa circa è stata inviata la Pec al Comune di Roma con allegata la documentazione firmata in Campidoglio, poi il progetto passerà nelle mani delle Sovrintendenze una volta aperta la conferenza dei servizi.

L'idea è ovviamente quella di realizzare uno stadio adeguato agli standard Uefa e di un club professionistico. L'ampliamento non dovrà compromettere la percezione dello stadio dall’interno e dall’esterno, con l'obiettivo di proteggere e valorizzare gli elementi caratterizzanti dell’impianto originale progettato da Pier Luigi Nervi e attualizzare l’assetto funzionale del nuovo stadio per trasformarlo in un edificio pubblico dotato di qualità urbana, viene sottolineato nel video.

Entrando più nel dettaglio, il Flaminio sarà realizzato "a strati": il primo strato sarà costituito da una copertura bassa, il secondo da telai strutturali, poi un nuovo sistema distributivo, oltre ad altre tribune e, infine, una copertura superiore. Quest'ultima sarà completamente coperta da pannelli fotovoltaici, al fine di garantire la sua eco-sostenibilità. Saranno inoltre riorganizzati integralmente gli spazi esterni, tra cui bar e lounge vip - posizionati al piano terra. Il quotidiano spiega che ciò sarà fattibile tramite la demolizione delle tamponature tra i telai strutturali, con la seguente collocazione di ampie vetrate verso il campo.