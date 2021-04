Lazio - Torino può far slittare anche il derby: la situazione

Lazio - Torino è ancora sospesa. Il futuro della gara che non si è giocata all'Olimpico a causa dello stop della Asl ai granata è ancora in bilico e potrebbe cambiare anche il calendario di Serie A, non solo per i biancocelesti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti Lotito e i suoi legali presenteranno il ricorso che sarà inviato al Collegio di Garanzia presso il Coni. Se però il rinvio della gara dovesse essere deciso bisognerà capire quando inserire il match in un calendario fitto fino al termine della stagione.

La gara potrebbe slittare a maggio e intanto la Lega di Serie A temporeggia nella programmazione delle ultime quattro giornate di campionato che ha come data finale il 23 maggio. In mezzo c'è anche il derby che rischia di cambiare data e passare dal 16 a sabato 15 maggio in serata. In questo modo Lazio - Torino potrebbe essere disputata il 18 maggio data però in cui la Uefa prevedeva la consegna dell'Olimpico per l'inizio degli Europei. Non è questo però l'unico dilemma, se infatti la Roma dovesse accedere alle semifinali di Europa League giocherebbe il 26 aprile e il 6 maggio, il 9 poi in campionato contro il Crotone e il 12 maggio nel turno infrasettimanale. Questo vuol dire che l'anticipo della stracittadina al sabato costringerebbe Lazio e Roma a preparare la gara in 48 ore.