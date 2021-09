Lazio, tour de force in vista: tutte le partite ravvicinate per Sarri

RASSEGNA STAMPA - Sette partite in ventidue giorni. La Lazio è pronta al tour de force che inizierà proprio dalla sfida di domenica contro il Milan. Il Sarrismo è pronto a spiccare il volo, si sta per entrare definitivamente nel vivo della stagione. Si parte da San Siro il 12 settembre alle 18. Il giovedì successivo c'è l'esordio in Europa League. I biancocelesti, inseriti in un girone molto competitivo, inizieranno forse con la trasferta più ostica. Alle 18:45 c'è Galatasaray-Lazio. Neanche il tempo di rifiatare che torna subito la Serie A. Domenica 19, ancora alle 18, all'Olimpico arriva il Cagliari. Poi il turno infrasettimanale. Giovedì 23 settembre, ore 18:30, la squadra di Sarri fa visita al Torino di Juric. L'altro big match del tour de force ha una data precisa che tutti i tifosi si sono già segnati sul calendario. Il 26 settembre alle 18 c'è Lazio contro Roma per il derby della Capitale. L'unica partita serale sarà la seconda dei gironi di Europa League in casa contro il Lokomotiv Mosca, in programma giovedì 30 settembre ore 21. L'ultimo dei tantissimi impegni dei biancocelesti sarà il 3 ottobre. Per la settima giornata di Serie A, Immobile e compagni se la vedranno con il Bologna al Dall'Ara. Il calcio d'inizio del match sarà alle 12:30.