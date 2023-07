Lazio, vertice Sarri-Lotito: sintonia da ritrovare, l'incontro può essere anticipato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Incontro in vista tra Sarri e Lotito. Andrà in scena martedì, eppure i tempi potrebbero essere anticipati a domani sera. Seppur in netto ritardo, va dato uno scossone al mercato: il confronto tra allenatore e presidente potrebbe avvenire tra 24 ore. Le due esigenze, tecnica ed economica, devono trovare un punto d’incontro. Il tecnico è rimasto amareggiato per non aver ottenuto nessuno dei suoi obiettivi, dei nomi scelti per il rafforzamento di una rosa che dovrà affrontare una stagione molto più complicata rispetto a quella chiusa al secondo posto. Il ritorno in Champions League alza le aspettative e necessita di una rosa più competitiva. Sarri sta ragionando sul presente e sul futuro, questo è fuori da ogni dubbio. Nonostante tutto, è ancora convinto che l'ambiente sia quello giusto per edificare un progetto di graduale miglioramento.

Punto d’incontro

I propositi sono buoni, prevale pur sempre il desiderio di superare il momento di impasse. In questa fase di stallo, ovvio, diventa fondamentale l’approccio propositivo delle due parti in gioco: le posizioni devono cedere reciprocamente qualche centimetro. Le circostanze potrebbero portare a questa soluzione. In termini pratici: puntare su calciatori di qualità e con caratteristiche consone al calcio sarrista, ma lontani dalle cifre improponibili dei big sognati da Mau. Lotito, proprio per questo motivo, potrebbe decidere di rinunciare a Sow: il centrocampista dell'Eintracht, che non ha mai scaldato il Comandante (preferirebbe avere degli "specialisti"), sta riflettendo ancora sulla proposta biancoceleste. Il presidente, senza attendere la sua risposta, potrebbe pure abbandonare la pista e virare su calciatori maggiormente desiderati da Sarri. La Lazio, a prescindere, deve riuscire a legare la resa tecnica dei giocatori attenzionati a un bilancio che va tenuto costantemente sotto osservazione. Il diktat del club non può essere infranto. Nubi alte su Formello, ma con la tendenza al sereno. Le strategie di mercato possono soffiare via le tempestose minacce. Sarri e la Lazio, un binomio che può confermarsi con un presupposto insindacabile: il passaggio obbligato alla ritrovata sintonia con il patron Lotito. Forse martedì. Sempre che l'appuntamento non si consumi già domani.

