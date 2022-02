Lazio, Zaccagni on fire: Mattia si supera e Sarri lo coccola

"Stai andando forte, apri tutte le porte. Gioca tutte le carte, fai entrare il sole". Se Mattia Zaccagni dovesse essere una canzone del momento, sarebbe sicuramente quella con cui Gianni Morandi ha conquistato il podio al Festival di Sanremo. L'esterno biancoceleste si è preso la Lazio. Al suo arrivo in estate qualcuno aveva storto la bocca. Il numero 20 era visto come una seconda scelta, il rimpiazzo di quel Filip Kostic rimasto in Bundesliga nonostante il pressing di Sarri. A Formello, quasi in punta di piedi, è arrivato il 26enne di Cesena. Giorno dopo giorno, però, l'ex Verona ha scalato tutte le graduatorie diventando fondamentale per il mister. Due infortuni iniziali ne hanno un po' condizionato la prima parte della stagione, ma Mattia ha saputo andare oltre la sfortuna. La doppietta di ieri al Bologna lo hanno portato a raggiungere vette mai toccate prima in carriera. Zac è già a sei gol e cinque assist in campionato. Mai aveva fatto così bene. La scorsa stagione si era fermato a cinque centri, siamo a febbraio e sono già sei le volte in cui è finito nel tabellino dei marcatori. Poco importa se i primi due gol sono arrivati con la maglia del Verona, l'ala ha fatto un salto in avanti notevole. La sua esultanza da arciere, poi, ha conquistato anche il popolo laziale che ieri gli ha dedicato anche il suo primo coro dall'arrivo all'ombra del Colosseo. Sarri per lui ha speso parole al miele e difficilmente ne fa a meno. Il fidanzato di Chiara Nasti ha stravolto le gerarchie diventando uno degli intoccabili. La stagione entra nel vivo e la Lazio sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta anche grazie agli spunti e ai numeri di Zaccagni che è sempre più protagonista. L'ex gialloblù punta alla doppia cifra per portare i suoi compagni in Europa da protagonista. Mica male per un piano b...