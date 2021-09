Milan-Lazio, ballottaggio sulla corsia per Sarri: il Comandante deciderà all'ultimo

RASSEGNA STAMPA - Ci siamo. Mancano poco più di 24 ore al primo big match della stagione della Lazio. Domenica ore 18, ad attendere la squadra capitolina, ci sarà il Milan tra le mura amiche di San Siro. Pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri, anzi uno solo. Il Comandante conferma la formazione vista a Empoli nella prima giornata. Luiz Felipe e Acerbi la coppia centrale, Hysaj a sinistra e Reina tra i pali. Linea mediana confermatissima con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto mentre davanti il tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Immobile. L'unico ballottaggio riguarda il terzino destro. Lazzari è uscito dal campo nel primo tempo con lo Spezia per un problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare gli impegni con la Nazionale. L'esterno ex Spal è rimasto nella Capitale e ha recuperato dal guaio fisico. Sarri dovrà decidere se rischiarlo dal primo minuto o se lanciare Marusic reduce da tre partite consecutive con la maglia del Montenegro impreziosite da un gol. Il mister toscano d'adozione prenderà questa decisione all'ultimo, poco prima del calcio d'inizio del match.In questo momento il favorito sembra il numero 77.