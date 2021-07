PAIDEIA - Lazio, iniziano le visite mediche: ecco Reina, Strakosha e Luiz Felipe - FOTO

AGGIORNAMENTO 17:51 - C'è anche Bobby Adekanye. L'attaccante olandese, al rientro dal prestito dall'ADO Den Haag si aggregherà al gruppo in attesa di avere maggiori novità sul suo futuro.

AGGIORNAMENTO ORE 17:49 - Dopo l'estremo difensore spagnolo, ecco due nuovi arrivi. Fanno il loro ingresso in Paideia per le consuete visite prima della nuova stagione anche Luiz Felipe e Strakosha.

AGGIORNAMENTO ORE 17:43 - E' arrivato in Paideia anche Pepe Reina. Autografi e foto con i tifosi per il portiere spagnolo che, in maglietta azzurra e pantaloncini bianchi, fa il suo ingresso in clinica.

AGGIORNAMENTO ORE 17:28 - Anche il terzo e ultimo calciatore presente, per il momento, ha lasciato la clinica. Si tratta di Danilo Cataldi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 - Anche Stefan Radu ha lasciato la Paideia. Il difensore rumeno sarà ancora uno dei simboli e dei pilastri della Lazio, almeno per un altro anno.

AGGIORNAMENTO ORE 17:05 - Il primo ad uscire dalla clinica è Lucas Leiva che, completate le visite mediche di rito, può godersi gli ultimi momenti di relax prima di iniziare la nuova stagione.

La Lazio è pronta a iniziare la nuova stagione, la prima agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo il raduno di questa mattina, sono iniziate le visite mediche in Paideia. I primi ad arrivare sono stati Lucas Leiva e Stefan Radu. Il difensore, fresco di rinnovo fino al 2023, si è fermato ad autografare la maglia a un fan andato alla clinica per vedere i propri beniamini. Dopo il brasiliano e il romeno, è stata la volta di Danilo Cataldi. Maglia a righe e saluti di rito, anche per il centrocampista la nuova stagione prende il via. Nel corso del pomeriggio sono attesi altri calciatori poi il precampionato entrerà nel vivo.

