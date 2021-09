PAIDEIA - Lazio, visite mediche terminate per Mattia Zaccagni - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Visite completate per il nuovo acquisto della Lazio Mattia Zaccagni che dopo essersi recato in Paideia sosterrà i test all'Isokinetic. Il calciatore è pronto per iniziare la sua nuova avventura in biancoceleste.

Visite mediche per Mattia Zaccagni. A una settimana dal suo arrivo a Formello, l'ex numero 10 del Verona si è presentato in clinica Paideia per sottoporsi ad alcuni controlli non effettuati una volta conclusa l'operazione tra i due club, definita nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. Domenica contro il Milan, alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali, arriverà la prima convocazione in biancoceleste. E chissà che possa immediatamente arrivare l'esordio con la maglia della sua nuova squadra.

