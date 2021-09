Insigne difende Immobile: "Ciro può star tranquillo, non deve dimostrare nulla. E su Cassano..."

Le ultime performance di Ciro Immobile con la maglia dell'Italia non hanno soddisfatto gli addetti ai lavori. E sul bomber della Lazio sono piovute delle critiche, ultima in ordine di tempo quella di Cassano. A difendere l'attaccante, che ha fatto ritorno nella Capitale per un affaticamento al flessore, ci ha pensato Lorenzo Insigne. Il fantasista del Napoli, ancora lui di ritorno per problemi personali, ha preso le parti del compagno ai microfoni di Rai Sport: "A Ciro posso dire solamente di stare tranquillo, non deve dimostrare niente a nessuno. Ha ottenuto il titolo di capocannoniere per tre stagione, ha conquistato la Scarpa d’Oro e non penso non sappia giocare a calcio. Però ciascuno ha le sue idee, arriverà il momento in cui si sbloccherà anche con la maglia Azzurra. Ha giocato due partite di campionato facendo quattro gol, non penso non sappia giocare o andare a segno. È leggermente bloccato, ma lo aiuteremo ad uscire da questo momento".

Borja Valero: "La Lazio gioca bene e ha preso le idee di Sarri. Ma per lo scudetto..."

Qualificazioni Mondiali, è di Milinkovic il gol che sblocca Irlanda - Serbia! - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE