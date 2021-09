Qualificazioni Mondiali, è di Milinkovic il gol che sblocca Irlanda - Serbia! - VIDEO

Si sta giocando in questi minuti la sfida tra Irlanda e Serbia, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali del Qatar. A venti minuti dal fischio d'inizio del direttore di gara è arrivato il gol del vantaggio per la nazionale guidata da Stojkovic. E a mettere la firma sul tabellino del match ci ha pensato Sergej Milinkovic Savic, che replica dunque con la Serbia le ottime prestazioni mostrate anche con la maglia della Lazio in quest'avvio di campionato. Da calcio d'angolo, battuto da Tadic, il 'Sergente' ha saltato più in alto degli altri, colpendo di testa e mettendo la palla in rete.

