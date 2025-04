RIVIVI DIRETTA - Lazio - Parma 2-2: doppio svantaggio, poi ci pensa Pedro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Serie A Enilive | 34ª giornata

Lunedì 28 aprile 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO PARMA 2-2 (3'e 46' Ondrejka, 79' e 84' Pedro)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marušić, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (70' Vecino); Isaksen (70' Tchaouna), Boulaye Dia (57' Pedro), Zaccagni (70' Noslin); Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Gigot, Provstgaard, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic.

Allenatore: Marco Baroni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Ondrejka (71' Man), Sohm, Keita, Hainaut (71' Balogh), Valeri (88' Lovik); Pellegrino (60' Djuric), Bonny (60' Hernani).

A disp.: Marcone, Corvi, Almqvist, Lovik, Camara, Circati, Haj, Plicco.

Allenatore: Cristian Chivu

Ammoniti: 50' Castellanos (L), 54' Leoni (P), 75' Hernani (P), 80' Djuric (P)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio da parte dell'arbitro: finisce in questo momento Lazio-Parma.

90'+5' Calcio d'angolo per la Lazio: va Tchaouna dalla bandierina.

90'+4' La Lazio si lamenta per un fallo subito da Romagnoli in area, nulla da fare per l'arbitro che fa proseguire il gioco.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti da quando riprenderà il gioco.

89' Problemi per il portiere del Parma, Suzuki: entra in campo lo staff medico gialloblù per accertarsi delle sue condizioni.

88' Fuori anche Valeri per il Parma, dentro Lovik.

87' Colpo di mano e possibile calcio di rigore, non per l'arbitro che concede il solo calcio d'angolo in favore della Lazio.

86' Ci prova Guendouzi dalla distanza, ma c'arriva Suzuki che mette la palla in angolo. Tchaouna dalla bandierina.

84' GOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! Arriva la rete del pareggio, ed è ancora un monumentale Pedro! Splendido anche il cross di Pellegrini, che mette la palla precisamente sulla testa dello spagnolo.

83' Splendido recupero di Gila, che va a interrompere il contropiede del Parma quando il calciatore era solo davanti a Mandas.

82' Tchaouna e l'ennesimo cross sbagliato in poco più di dieci minuti in campo.

80' Guendouzi subisce un brutto fallo da Djuric: quest'ultimo rimedia il cartellino giallo.

79' GOOOOOOOOOOOLLL! Gol di Pedro e Lazio che accorcia le distanze!

78' Lancio lungo all'indirizzo di Castellanos che, accerchiato da due avversari, si lascia cadere senza subire fallo.

76' Calcio di punizione tirato da Tchaouna che va direttamente in out: i fischi nei confronti dei calciatori sono tantissimi.

75' Cartellino giallo per Hernani, falloso su Pedro.

73' La Lazio non segna neanche davanti alla porta: questa volta tocca a Noslin, incomprensibilmente la palla non va in rete!

72' Man, appena entrato, si rende subito protagonista di un'occasione gol: c'arriva Mandas che devia in angolo.

71' Doppio cambio anche per il Parma: Ondrejka-Man, Hainaut-Balogh.

70' Triplo cambio in casa Lazio: escono Isaksen, Zaccagni e Rovella, entrano Tchaouna, Noslin e Vecino.

69' La Lazio si divora un'altra occasione gigantesca: questa volta arriva tra i piedi di Isaksen, che non riesce a consegnare in rete.

67' Pellegrini va a un passo dal gol che accorcerebbe perlomeno le distanze. Zaccagni per Pedro che serve il numero 3 con lo scavetto. Ci arriva Suzuki.

64' Calcio di punizione per il Parma: lo tira Hernani, Gila allontana senza precisione.

62' Hernani fa subito fallo su Pedro, per l'arbitro non c'è nulla di irregolare. Si riprende col fallo laterale tra l'incomprensione generale.

60' Doppio cambio per il Parma: Hernani e Djuric dentro, fuori Bonny e Pellegrino.

58' Suzuki esce male su un cross che doveva finire direttamente in out. Sarà corner per la Lazio: batte Isaksen, la palla va direttamente tra i guantoni del portiere.

57' Primo cambio per Baroni: fuori Dia, dentro Pedro.

56' Valeri interviene in scivolata su Castellanos, togliendogli la possibilità di andare al cross.

54' Ammonito anche Leoni "colpevole" di aver allontanato il pallone per perdere ulteriore tempo.

54' Mandas evita il terzo gol del Parma: la conclusione di Pellegrino si ferma sui guantoni del portiere greco.

53' Scontro Zaccagni-Hainaut, col numero 10 che sembra uscirne peggio. L'arbitro dà la palla al Parma che riparte.

52' La Lazio ci prova con Marusic che tenta il cross in area di rigore: il Parma è posizionato bene e riesce ad allontanare ogni pericolo.

50' Cartellino giallo per Castellanos, che parla incredulo con l'arbitro: sanzionato il suo intervento in scivolata su Leoni.

46' Neanche il tempo di iniziare e il Parma raddoppia: è ancora Ondrejka a mettere la firma sul tabellino.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo di Lazio-Parma.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio - Parma.

45'+2 Servito Isaksen, che mette la palla al centro dell'area. Non arriva alcun compagno, ma il danese era comunque in posizione di off-side.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

45' La Lazio è nervosissima: in quest'occasione, Pellegrini fa fallo su Hainaut. Zaccagni s'infuria con l'arbitro, che aveva fischiato il calcio di punizione.

44' Zaccagni servito in verticale, ma tira sbilenco e poi scivola.

43' Guendouzi per Dia, che spara altissimo! Ennesima scelta sbagliata: poteva esser sfruttata certamente meglio.

40' Cooling break improvvisato dopo lo stop di Ondrejka, che solamente ora rientra in campo.

38' Arriva il gol della Lazio con Gila che serve in verticale Castellanos, ma la rete non viene convalidata per posizione di fuorigioco dell'argentino.

37' Gila finisce a terra con le mani al petto: nulla di grave per lo spagnolo, che si rialza immediatamente, pronto a ripartire.

36' Dia in area di rigore, prova a portarsi avanti per tentare il cross ma la palla finisce in out. Nulla da fare neanche questa volta.

35' Il sorriso di Baroni è amarissimo dopo il fallo sanzionato dall'arbitro su Pellegrino.

33' Momento concitato di gara con Zaccagni che, per non perdere la palla, fa fallo su Sohm. Il gialloblù rimane a terra per qualche secondo, rallentando il gioco.

32' Buona occasione per la Lazio, con Isaksen che spreca la chance non crossando in area di rigore ma scaricando la palla indietro. Il danese non trova alcun compagno per la conclusione.

31' La palla viene allontanata sia la prima volta, che una seconda conquistata da Isaksen sulla ribattuta, dalla difesa del Parma.

30' Marusic crossa: non è certamente irresistibile, ma Hainaut devia in angolo. Corner per la Lazio, di cui s'occuperà Zaccagni.

29' Castellanos ci prova anche lui dalla lunghissima distanza: è un passaggio a Suzuki.

26' Dia scarica per Rovella, che prova la conclusione dal limite dell'area di rigore. La palla è fuori misura!

25' Il Parma difende bene: ora la retroguardia intercetta il passaggio in verticale di Gila all'indirizzo di Castellanos.

24' Isaksen è uno dei più propositivi in casa Lazio. Ora ci prova anche Pellegrini, ma il suo cross e praticamente un passaggio al portiere.

23' Provvidenziale Marusic che chiude la diagonale e intercetta il passaggio che sarebbe arrivato a Valeri, in un'azione potenzialmente pericolosa per il Parma.

21' Tchaouna, Ibrahimovic, Provstgaard, Basic e Dele-Bashiru hanno già iniziato il riscaldamento a bordo campo.

20' Bella idea quella di Pellegrini di servire dalla distanza Zaccagni, che arpiona la palla. Ma si alza la bandierina del fuorigioco.

19' Dia-Valeri e "solo" calcio di punizione in favore della Lazio. Sacchi sta facendo infuriare la Lazio.

18' Il Parma continua a giocare nonostante ci sia a terra Zaccagni, fermato in modo irregolare da Delprato. Anche Rovella subisce fallo, ma per l'arbitro non c'è ancora nulla.

17' Guendouzi si prende un bel colpo da Pellegrino all'altezza del cerchio di centrocampo. Lazio nuovamente in possesso.

15' Duello Isaksen-Valeri, col danese che rimane a terra. L'arbitro dà il calcio di punizione in favore del Parma, non vedendo un fallo precedente subito da Marusic. La Lazio continua a lamentarsi con l'arbitro.

14' Pellegrini e Rovella fermano bene Bonny, che si stava involando tutto solo verso la porta difesa da Mandas.

12' Uno-due tra Isaksen e Castellanos: la palla attraversa l'intera area di rigore senza che nessun calciatore della Lazio la metta in porta.

11' Trattenuta di Rovella su Sohm e calcio di punizione in favore del Parma, con Zaccagni a colloquio con l'arbitro Sacchi.

10' Suzuki già perde tempo: il portiere del Parma ci mette tantissimo a rimettere la palla in gioco.

9' Zaccagni finisce a terra non distante dall'area di rigore. Il numero 20 è arrabbiatissimo: per l'arbitro non ci sono gli estremi neanche per il calcio di punizione.

7' Contropiede Lazio con Isaksen, che però sul più bello sbaglia il passaggio a Castellanos. I gialloblù recuperano e cambia immediatamente il fronte d'attacco.

6' Intervento irregolare di Guendouzi su Keita e calcio di punizione in favore del Parma, che rimane in possesso palla.

5' Bell'azione orchestrata dalla Lazio, con Isaksen che serve in verticale Mario Gila. Lo spagnolo la mette in mezzo, Castellanos la lascia sfilare ma dietro di lui non c'è nessuno.

3' Arriva come una doccia gelata il gol del Parma: Valeri crossa per Ondrejka che la mette alle spalle di Mandas.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Parma.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Lazio e Parma rientrano negli spogliatoi: tra quindici minuti arriverà il fischio dell'arbitro che darà il via al match.

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Squadre in campo per il riscaldamento quando manca poco più di mezz'ora al fischio d'inizio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Parma, sfida valida per il 34° turno del campionato di Serie A. I biancocelesti, dopo la vittoria contro il Genoa, sono chiamati alla vittoria, questa volta davanti ai propri tifosi all'Olimpico, per proseguire la propria corsa per la Champions. Dovrà vedersela col Parma, che nell'ultimo turno ha battuto la Juventus. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio del match.

