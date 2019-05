RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Siamo feriti, testa solo al Cagliari. Futuro? Io legato a questa maglia"

FORMELLO - La terzultima di campionato, l'ultima prima della finale di Coppa Italia. Simone Inzaghi prepara la trasferta di Cagliari a cinque giorni di distanza dalla rivincita con l'Atalanta. Alle 15 il tecnico si presenterà in sala stampa per la conferenza della vigilia: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Ieri ha parlato Lotito, la posizione in classifica non lo soddisfa...

"In questo momento la classifica dice che siamo ottavi, ora saremmo fuori dall'Europa, è una cosa a cui non vogliamo pensare. Abbiamo a disposizione le ultime tre di campionato e la finale di Coppa. Pensiamo solo al Cagliari, abbiamo l'obbligo di fare una grande partita, ne mancano tre ancora di Serie A e non sappiamo come andrà la finale".

Le scelte di formazione in funzione della Coppa?

"Ho provato diverse soluzioni, ho qualcosa in testa, poi come spesso accade la giornata della partita si possono fare dei cambiamenti. Devo pensare al Cagliari, è un campo difficile, abbiamo l'obbligo di tenere viva la possibilità di andare in Europa tramite il campionato. La squadra che schiererò sarà affidabile".

Vede una reazione della squadra?

"Ci stiamo leccando le ferite, che sono aperte, perché abbiamo perso una partita importantissima, uno scontro diretto, gli episodi non sono andati dalla parte nostra. In questi giorni abbiamo lavorato tanto e bene, sono fiducioso".

Strakosha e Milinkovic?

"Strakosha non ci sarà, ha un problema al tendine d'Achille. Giocherà Proto, è molto affidabile e un professionista vero. Pensava di trovare più spazio, si è sempre comportato bene e si è fatto trovare pronto quando l'ho impiegato. Al primo posto ha messo sempre la squadra. Milinkovic ha provato con la squadra stamattina, sentiva ancora dolore, quindi non sarà convocato. Il provino di stamattina non è andato bene.

Turnover?

"Sto facendo valutazioni, ora i pensieri sono sul Cagliari, questa gara è importante. Il nostro obbligo è pensare all'Atalanta da sabato sera. L'obiettivo dichiarato è restare in Europa, dobbiamo provarci anche tramite il campionato".

I rumors sul suo futuro le danno fastidio?

"Tutti sanno del mio attaccamento per questa maglia. Abbiamo la fortuna di giocarci ancora tanto il 15 maggio, non è una cosa scontata. Non ho tempo di pensare ad altro, penso solo alle partite e al lavoro da fare. Voglio concludere con il mio staff la stagione nel migliore dei modi".

L'Inghilterra sta dominando il calcio in Europa?

"Un dato di fatto, hanno quattro squadre nelle due finali. Un dominio quest'anno, è un calcio molto intenso, hanno allenatori europei, grandi budget e rosters a disposizione. Alle spalle hanno stadi di proprietà. Ma anche nel nostro calcio le nostre squadre si stanno migliorando, partendo da noi e guardando le altre sopra, penso ci sia un miglioramento verso l'alto".

Come sta Immobile? Wallace?

"Non facendo più giocare un calciatore dopo un errore, mi troverei io in campo con lo staff. Ha sbagliato, ma la ara di domenica non è dipesa solo da Wallace. Io sono il responsabile, così come Correa, Caicedo e Immobile. Siamo tutti sulla stessa barca".

Domani gioca Wallace?

"Siamo uomini, dobbiamo reagire, abbiamo perso e ci stiamo leccando le ferite. Possiamo giocarci tanto, abbiamo la fortuna e la bravura di giocarci un trofeo: le finali non vengono regalate, ma conquistate. In campionato siamo in ritardo, ci sono ancora 9 punti, sono fiducioso. Wallace ha le stesse possibilità di Acerbi, Radu, Bastos e Luiz Felipe. Deciderò domani".

Come sta Radu? Sta finendo la benzina visti i secondi tempi?

"I dati sono buoni, ma non vivo solo di questi, anche di sensazioni. Si vedono errori, in alcune partite si pagano. Radu ha fatto una settimana piena, sta meglio, viene da un problema importante, farò delle valutazioni su di lui e sull'intera rosa".