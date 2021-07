RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Reina: "Sarri una garanzia! Io titolare? Decide il campo" - VIDEO

AURONZO - Prima conferenza stampa del ritiro, parla Pepe Reina. Il portiere della Lazio risponderà alle domande dei cronisti presenti ad Auronzo alle 16.45, segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it. ( QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA CONFERENZA, OPPURE LO TROVI A FINE ARTICOLO )

Come avete vissuto la vittoria dell'Italia? Avete sentito Acerbi e Immobile?

Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, sono contento perché è un Paese di adozione per me, questo sarà l'ottavo anno in Italia. Sono felice come se fossi quasi uno di loro, hanno battuto la Spagna, gisuto che siano loro i campioni. Ai ragazzi abbiamo mandato un messaggio di stima e auguri, traguardo importante e meritato.

Commento su Sarri? Quanto ci vorrà per capire le richieste del mister?

Faremo in modo di accorciare al massimo i tempi, di adattarci alle sue idee, di capire al più presto la sua filosofia. Un pochino ci vuole, dopo cinque anni si gioca in un modo molto diverso rispetto a Inzaghi, ci vuole un po' di pazienza, faremo in modo tutti di accorciare i tempi con la consapevolezza che nulla è scontato.

Tu e Hysaj lo conoscete già...

Siamo più avanti rispetto agli altri per dare una mano e dare consigli, lo conosciamo perfettamente il mister, questo è un gruppo che dà grandissima disponibilità, cercheremo di metterci in moto presto, è un calcio che mi auguro sia bellissimo, sia una gioia da vedere, l'obiettivo è arrivare come si giocava una volta con il Napoli.

Pregio e difetto di Sarri? Sul dualismo con Strakosha?

Non mi azzardo a dire pregi e difetti, altrimenti mi mena. Un perfezionista, lavora tantissimo per arrivare alla perfezione, allo stesso tempo è un pregio e un difetto. Anche lui dovrà avere un po' di pazienza, sfrutterà al massimo i singoli. Con Thomas abbiamo un rapporto sincero, di amicizia, cefchiamo ognuno di mettere il 110% per la squadra, chi giocherà o meno lo deciderà il mister. Faremo il massimo per dare il nostro contributo, chi starà meglio giocherà, sarà utile per il collettivo.

Cosa può dare Hysaj? Ti ha contattato?

Un'avventura sportiva questa che gli farà bene sicuramente, è avvantaggiato rispetto agli altri per avere lavorato sulla linea col mister, può giocare in diversi ruoli, sarà utile.

Il mister vi ha già detto chi sarà il titolare in porta?

No, uno deve lavorare in campo. Abbiamo settimane per lavorare tutti, non solo i portieri, ci sono un sacco di partite. La rosa va utilizzata tutta, ognuno guarda al suo, il bene supremo poi rimane quello del collettivo.

Cosa cambia per un portiere con Sarri in panchina? Pensi sia l'allenatore ideale per la Lazio?

Me lo auguro sia l'ideale, per le qualità e il carattere, lui è un insegnante di calcio. Fa bene ovunque va, l'ha già dimostrato, è un uomo di risultati e di garanzia. Il ruolo del portiere è sempre più diverso ogni anno, cerca di completarsi sempre di più, si comanda tutto da dietro. Il baricentro con Sarri sarà più alto, la linea dovremo comandarla diversamente. L'impostazione da dietro è sempre importante nel calcio attuale, con lui in panchina lo sarà ancora di più. Dovremo essere bravi con manovra da dietro, poi a un portiere si chiede di parare e di dare sicurezza alla propria squadra.