Udinese - Lazio, settore ospiti sold out. E il dato sugli abbonamenti...

RASSEGNA STAMPA - È giorno di vigilia in casa Lazio, sabato alle 18:30 ci sarà la sfida con l’Udinese valida per la seconda giornata di campionato. I biancocelesti, reduci dalla vittoria casalinga col Venezia, cercheranno di mantenere il ritmo intrapreso e confermare la buona prestazione messa in campo all’Olimpico. Avranno anche in questo caso il pieno supporto dei propri tifosi che, come riporta Il Corriere dello Sport, hanno mandato sold out il settore ospiti della Dacia Arena (1500 i biglietti messi in vendita).

Altro dato importante, sottolinea sempre il quotidiano, è quello legato agli abbonamenti dopo l’apertura della seconda fase di vendita. L’ultimo giorno utile per sottoscrivere la tessera era ieri, entro le 23:59, e la risposta del popolo biancoceleste è stata positiva. A poche ore dalla nuova chiusura, il numero era salito a 27.700. L’incremento è stato praticamente immediato grazie anche alla disponibilità ulteriore di 600 posti nelle due curve (300 in Nord polverizzati in poco tempo e 300 in Maestrelli), ma non si è fermato ai soli settori popolari.

