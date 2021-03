Andorra - Albania, Strakosha a riposo: in porta schierato Berisha

L'Albania non è riuscita a qualificarsi ai prossimi Europei, ma cercerà di rifarsi centrando l'obiettivo per il Mondiale in Qatar del 2022. Questa sera la squadra allenata da Edy Reja, vecchia conoscenza biancoceleste, cercherà di iniziare bene il percorso di qualificazioni contro l'Andorra. Nell'undici iniziale scelto dal tecnico friulano non c'è Thomas Strakosha: al suo posto è stato scelto Etrit Berisha, ex Lazio anche lui e ora in forza alla Spal. Sicuramente il fatto che l'estremo difensore biancoceleste manchi in campo da parecchio ha influito sulle scelte del CT.

𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫! 🇦🇱

11 kuqezinjtë ♥️ janë gati për përballjen e sotme ndaj 🇦🇩 Andorrës!



20:45



RTSH Sport & Digitalb#ForcaShqipëria pic.twitter.com/eu1gxoksmf — FSHF (@FSHForg) March 25, 2021