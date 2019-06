Europei Under 21, in finale sarà ancora Spagna - Germania

È stato il giorno delle semifinali dell'Europeo Under 21 ospitato dall'Italia. Il verdetto è stato lo stesso di due anni fa, in finale sarà ancora Spagna - Germania. Domenica sera a Udine saranno queste due Nazionali a giocarsi il titolo, mentre Francia e Romania salutano la competizione con la consolazione di aver raggiunto la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

GERMANIA - ROMANIA - Al Dall'Ara la sfida è combattuta e dopo il vantaggio tedesco con Amiri al 21', la Romania ribalta il risultato grazie alla doppietta di Puscas (26' su rigore e 44'). Nella ripresa al 51' arriva sempre dal dischetto il pareggio di Waldschmidt e al 90' è sempre il numero 10 (capocannoniere del torneo con 7 gol) a gelare Radu e compagni. Arrotonda il punteggio sul 4-2 Amiri nel quarto minuto di recupero.

SPAGNA - FRANCIA - La seconda semifinale del Mapei Stadium è a senso unico. La Francia passa al 16' su rigore con Maleta, ma poi è un assolo della Spagna. Al 28' pareggia Roca e al quinto minuto di recupero del primo tempo dagli undici metri realizza Oyarzabal. Nella ripresa la chiudono Dani Olmo (47') e Mayoral (67'). Iberici in finale come due anni fa e sempre contro la Germania. Ma in Polonia a ridere furono i tedeschi.

