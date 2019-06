Europei Under 21, la Danimarca vince ma è fuori: l'Italia può sperare

Il destino dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria è, purtroppo, nelle mani dei risultati delle altre. Gli azzurrini con 6 punti sperano di riuscire a passare il girone da migliore seconda, ma sono diversi i possibili risultati altrui che mettono in forse la qualificazione. Scampato ieri sera il pericolo proveniente dalla Danimarca, che vince contro la Serbia e guadagna il secondo posto del girone B alle spalle della Germania ma che non riesce ad andare oltre il 2-0 e quindi, a parità di punti, mantiene una differenza reti generale più bassa di una lunghezza rispetto a quella dell'Italia, fissata a +3. Questa sera il momento della verità: nel girone C Francia e Romania hanno entrambe 6 punti, al pari dell'Italia, e con un pareggio si qualificherebbero entrambe. Si teme il cosiddetto biscotto, gli azzurri devono sperare in una vittoria della Romania con qualunque punteggio o della Francia con almeno tre gol di scarto.

