Italia, Buongiorno: "Vogliamo dare il massimo per i tifosi azzurri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pre partita dell'amichevole tra Italia e Venezuela, Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni della Rai per raccontare le sue emozioni in vista di questa sfida che preparerà gli Azzurri all'Europeo del 2024:

"Affronteremo questa partita nel migliore modi, ci metteremo il massimo impegno, la massima voglia, per provare meccanismi per l'Europeo. Noi dobbiamo essere pronti per ogni evenienza, per ogni modulo, in futuro vedremo anche in base agli avversari. La Nazionale era da tanto che non veniva in America, vogliamo dare il massimo per i tifosi che sono venuti a vederci e che ci hanno visto anche agli allenamenti".