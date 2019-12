Italia, Mancini: "All'Europeo serviranno Immobile e Belotti in stato di grazia"

A secco nelle ultime due. Una notizia visti gli straordinari numeri di Ciro Immobile in questa stagione. L'attaccante della Lazio si è fermato contro la Juventus sbagliando il rigore che lo avrebbe portato a dieci partite di fila a segno, poi anche a Cagliari non ha trovato la via del gol. Ma con 17 reti in 16 giornate è stabilmente al primo posto della classifica marcatori oltre che in lizza per la scarpa d'ora. Chi spera che Ciro possa mantenere questo incredibile stato di forma è anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, atteso con l'Italia dall'Europeo nell'estate 2020: "Noi siamo fiduciosi: la squadra ha personalità e una identità ormai consolidate. Servirà fortuna, piuttosto, per arrivare senza infortuni gravi al momento delle scelte e con i due attaccanti in stato di grazia. Sì, per “i due” intendo Belotti e Immobile perché sono coloro che danno le maggiori garanzie e che dovranno aiutarci con i gol", le parole a Tuttosport.

