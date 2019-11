Italia, Mancini: "Spero che Immobile e Belotti segnino anche all'Europeo"

È rimasto tranquillo in panchina Ciro Immobile. Ha assistito alla vittoria della Nazionale senza dover scendere in campo: è stata la volta dell'amico (e rivale), il 'Gallo' Belotti, che ha segnato e fornito un assist per la rete di Insigne. L'attaccante della Lazio probabilmente troverà spazio contro l'Armenia. Nel frattempo il ct dell'Italia, Roberto Mancini, si è detto soddisfatto della prestazione dei due centravanti, e c'ha scherzato su: "Sapevamo che la partita non sarebbe stat facile perchè la Bosnia è una squadra solida e forte. Immobile e Belotti? Speriamo che segnino anche durante l'Europeo".

