Kosovo, Berisha: "Siamo una nazione piccola, ma con un grande cuore"

Non se la dimenticherà tanto facilmente questa serata, Valon Berisha. Nonostante la sconfitta, la doppietta realizzata dal centrocampista della Lazio contro l'Inghilterra rimarrà nella storia del Kosovo. Al termine della sfida, l'ex Salisburgo si è detto orgoglioso della prestazione di squadra: "Volevamo dimostrare il nostro valore. Abbiamo iniziato bene, ma sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà. Loro sono più forti individualmente, ma come squadra abbiamo combattuto e mostrato nel secondo tempo quanto cuore avessimo. Ringrazio i tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Abbiamo segnato tre gol e dimostrato le nostre qualità. L'Inghilterra è stata molto efficace, trasformando in gol tutte le occasioni avute. Ma durante l'intervallo ci siamo parlati e nel secondo tempo abbiamo messo in mostra grande spirito di sacrificio. Siamo un piccolo Stato, ma con molto cuore".

Pubblicato alle 00:07