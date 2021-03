Kosovo - Lituania, Muriqi sigla il gol del raddoppio: il colpo di testa è imprendibile! - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - La gara si conclude con il poker del Kosovo, mentre nessun calciatore della Lituania riesce a mettere la propria firma sul tabellino. Dopo la doppietta di Zeneli al 71', arriva il gol di Halimi al 79' che chiude la partita. Festeggiamenti per Muriqi e compagni dopo questo primo impegno.

Si sta giocando in questi minuti la sfida amichevole tra Kosovo e Lituania. Al 63' è andato in gol Muriqi: la rete dell'attaccante della Lazio si è aggiunta a quella di Zeneli al 27'. L'ex Fenerbahce ha sfruttato al meglio il cross di Rashica, battendo il portiere con un colpo di testa imprendibile. Meno di dieci minuti più tardi è arrivata la doppietta del compagno di squadra, per il momentaneo 3-0 del Kosovo.

