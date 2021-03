La Costa d'Avorio batte l'Etiopia per 3-1: settanta minuti per Akpa-Akpro

E' ancora tempo di Nazionali per i biancocelesti, alcuni dei quali impegnati già nel pomeriggio di oggi. Nella gara valida per le qualificazioni all'African Nations Cup la Costa d'Avorio si è imposta per 3-1 sull'Etiopia. Gara che si mette subito in discesa per i padroni di casa che aprono le marcature con la rete di Boly. Raddoppio firmato invece direttamente dal dischetto dal rossonero Kessié e terza rete che porta la firma di Kouassi. E' invece Kebede per gli ospiti ad accorciare idealmente le distanze. Il biancoceleste Akpa-Akpro in campo per gran parte della gara, buona la sua prestazione interrotta solo al 68' quando è stato sostituito da Serey Die. Costa d'Avorio quindi che comanda il Girone K a quota 13 punti.



