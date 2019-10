Lazio, nella Slovacchia assente Vavro per squalifica: espulso il sostituto

Pareggia la Slovacchia in casa contro il Galles. Un punto che serve a mantenere la seconda posizione, contro una rivale diretta per quello che al momento, con la Croazia prima, sarebbe l'ultimo posto utile per la qualificazione a Euro 2020. Assente per squalifica il difensore della Lazio Denis Vavro, sostituito al centro della difesa dall'ex Roma Norbert Gyomber. Serata sfortunata per lui, che a due minuti dalla fine ha rimediato anche un cartellino rosso. Domenica la Slovacchia riposerà nel girone di qualificazione e giocherà un'amichevole contro il Paraguay: rientrerà Vavro al fianco di Skriniar e sempre loro due dovranno blindare la difesa nella prossima trasferta di novembre in casa della Croazia.

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO DAL RITIRO DELLA SPAGNA

LAZIO, IL RESOCONTO DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE