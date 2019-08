Lazio, Vavro convocato dalla Slovacchia. Il ct: "Arriverà preparato"

Domenica scorsa l'esordio in Serie A con la Lazio subentrando ad Acerbi, oggi la chiamata del ct Pavel Hapal per le prossime sfide di qualificazione a Euro 2020 che la Slovacchia giocherà contro Croazia (6 settembre) e Ungheria (9 settembre): per Denis Vavro una settimana da incorniciare. Sfide alle quali il difensore biancoceleste arriverà alquanto preparato, a detta dello stesso ct slovacco, che ha rivelato di aver visionato Vavro lo scorso 10 agosto in amichevole contro il Celta Vigo: "Siamo stati a Vigo da Denis. La sua posizione nella Lazio è ottima, ha giocato praticamente sempre nelle amichevoli e sono convinto che arriverà da noi preparato".

Di seguito la lista completa dei giocatori convocati.

Portieri: Martin Dúbravka (Newcastle United), Matúš Kozáčik (Viktoria Plzen), Marek Rodák (Fulham), Dominik Greif (Slovan Bratislava)

Difensori: Peter Pekarík (Hertha Berlino), Ľubomír Šatka (Lech Poznan), Milan Škriniar (Inter), Denis Vavro (Lazio), Martin Valjent (Mallorca), Dávid Hancko (Sparta Praga), Róbert Mazáň (Tenerife)

Centrocampisti: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Genk), Ján Greguš (Minnesota United), Juraj Kucka (Parma), Matúš Bero (Vitesse), Marek Hamšík (Talien Ifang), Ondrej Duda (Hertha Berlino), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Róbert Mak (Zenit), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk)

Attaccanti: Pavol Šafranko (Sepsi), Róbert Boženík (Žilina), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta)

