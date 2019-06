Mondiali Under 20, oggi c'è Italia-Polonia: orario e dove vederla in chiaro

Dopo aver concluso al primo posto la fase a gironi, grazie ai successi su Messico ed Ecuador e al pareggio con il Giappone, l'Italia è pronta ad affrontare negli ottavi di finale del Mondiale Under 20 niente meno che i padroni di casa della Polonia. La sfida è in programma per oggi alle ore 17:30: appuntamento al Gdynia Stadium. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai (canale 57 del digitale terrestre). In palio un posto tra le prime otto del mondo.

LAZIO, TRA GIOVANI ED ESUBERI C'E' UNA SQUADRA DA PIAZZARE

CALCIOMERCATO LAZIO, FARES E' NELLA LISTA DI INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE