Nazionali, l'Angola di Bastos cade contro il Gabon: 90 minuti per il difensore della Lazio

Non una buona serata per l'Angola di Bastos, impegnata nel match di qualificazione all'African Nations Cup contro il Gabon. Il difensore della Lazio è sceso in campo dal primo minuto e ci è rimasto fino al fischio finale, ma non è riuscito ad evitare la sconfitta per la sua Nazionale. Già nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio grazie al gol di Boupendza, poi seguito dal pesante raddoppio allo scadere del primo tempo di Bouanga. Nella ripresa l'Angola non riesce a ribaltare la situazione, il gol della bandiera arriva all'85' a firma di Yano ma non basta. Sul tabellino anche Bastos, ma per un cartellino giallo rimediato negli ultimi minuti.

