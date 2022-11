Qatar 2022 | l'Inghilterra vince una partita infinita contro l'Iran

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di imago sportfotodienst

La partita d'esordio a Qatar 2022 tra Inghilterra e Iran, vinta 6-2 dagli inglesi, ha dato l'impressione di essere infinita. I 14' di recupero nella prima frazione, dovuti all'infortunio del portiere iraniano, e i 13' nel secondo tempo, per i numerosi stop dovuti a gol e sostituzioni, hanno fatto in modo che la sfida durasse per circa 117'. Una partita lunga e con tantissime reti, in cui l'Inghilterra si è dimostrata nettamente superiore agli avversari. Fin dalla prima frazione, conclusa 3-0 con le marcature di Bellingham, Saka e Sterling, si era notato l'impressionante divario tecnico e tattico tra le due formazioni. Divario che è stato confermato nel secondo tempo, nonostante le due reti di Taremi che hanno reso meno amara la sconfitta. La doppietta di Saka, il gol, dopo 10 secondi dal suo ingresso, di Rashford e l'appoggio a porta vuota di Grealish, hanno chiuso un match mai messo in discussione. La nazionale di Southgate lancia così un segnale alle avversarie: l'Inghilterra c'è e, con il suo mix di gioventù ed esperienza, vuole arrivare fino in fondo.