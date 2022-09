Ungheria-Italia, i convocati di Mancini: c'è un giocatore della Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa sera l'Italia di Roberto Mancini affronterà l'ultimo impegno della sosta per le nazionali. Gli azzurri alla Puskas Arena di Budapest si contenderanno contro l'Ungheria il primo posto nel girone e l'accesso alle fasi finali della Nations League. Già tornato a Roma, non prenderà parte alla sfida Ciro Immobile a causa di qualche fastidio muscolare ma, al contrario della partita vinta contro l'Inghilterra, tra i 23 convocati rientra un giocatore della Lazio: Ivan Provedel. Mentre Matteo Cancellieri è stato spedito in tribuna da Mancini (a lui è stato preferito Zerbin), il portiere biancoceleste è stato convocato, vestirà la maglia numero 21 e ricoprirà il ruolo di riserva di Gianluigi Donnarumma, insieme ad Alex Meret. Per l'ex Spezia si tratta della prima convocazione in carriera in una sfida ufficiale della Nazionale Italiana. Di seguito la lista dei convocati con i rispettivi numeri di maglia.

Portieri - Donnarumma (1), Meret (12), Provedel (21).



Difensori -Di Lorenzo (2), Dimarco (3), Toloi (4), Luiz Felipe (5), Acerbi (15), Mazzocchi (17), Bonucci (19), Bastoni (23).



Centrocampisti - Pobega (6), Frattesi (7), Jorginho (8), Esposito (13), Grifo (14),Cristante (16) , Barella (18);



Attaccanti - Scamacca (9), Raspadori(10)(11) Gnonto (11), Gabbiadini (20), Zerbin (22).