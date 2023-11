Uruguay, i convocati di Bielsa: la decisione su Vecino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marcelo Bielsa ha diramato la lista dei convocati per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nel lungo elenco di nomi reso noto dalla federazione uruguaiana non risulta quello del centrocampista della Lazio, Matias Vecino. Il classe 1991 nella serata di ieri ha è stato costretto ad abbandonare il derby a pochi minuti dal suo ingresso per un problema sul quale si avranno chiarimenti solo nelle prossime ore. Indicativa, però, è la scelta della Nazionale di lasciarlo a casa, rivelando che le sue condizioni non sono sufficientemente buone per affrontare le sfide contro Argentina e Bolivia. Vecino resterà dunque alla corte di Maurizio Sarri per recuperare a pieno dal problema e tornare il prima possibile in campo con i compagni.