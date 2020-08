Acerbi e la questione rinnovo: la strategia della Lazio

Francesco Acerbi è uno dei pilastri di questa Lazio. Dal giorno in cui ha messo piede per la prima volta a Formello è diventato un leader sia in campo che fuori. Il rinnovo del leone è pero una questione spinosa: il difensore vorrebbe infatti il prolungamento con un importante ritocco dell'ingaggio a 3.5 milioni a stagione, una cifra questa considerata eccessiva dalla società biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il patron Lotito ha già formulato la sua proposta: contratto fino al 2024 a poco meno di 3 milioni a stagione, questo vorrebbe dire legarsi alla Lazio fino ai 36 anni. Da questo punto di vista si sta lavorando senza sosta per bilndare i big: prima Luis Alberto, poi Immobile senza dimenticare mister Inzaghi. La priorità è però quella di non rovinare gli equilibri interni che con impegno e fatica sono stati costruiti negli anni.

Lazio, Inzaghi: "Che ricordi il mio primo gol, nonostante il naso rotto giocai"

Calciomercato Lazio, resta viva l'ipotesi Giroud: i dettagli

TORNA ALLA HOME