Ascolti tv, Atalanta - Lazio più vista di Tottenham - Liverpool

ASCOLTI TV - Numeri a sorpresa, la finale di Coppa Italia batte quella di Champions League. Il match più atteso della stagione nel mondo ha steccato, almeno negli ascolti. Il successo dei Reds non ha fatto il boom che ci si aspettava, basti pensare che in Francia è stato battuto sia da The Voice che da una serie Tv, e anche in Italia le cose non sono andate come ci si poteva aspettare. L'evento ha vinto la serata, ma per esempio, ha perso la sfida con la finale tra Atalanta e Lazio che ha ottenuto uno share più alto e catturato più spettatori del match tra Tottenham e Liverpool. I numeri raccolti da La Gazzetta dello Sport parlano chiaro e dicono che la finale di Coppa Italia ha totalizzato 7.297.000 ( con uno share del 28,68%). Erano in 5.659.000 su Rai1 (27.2% di share) ad assistere al trionfo della squadra di Klopp. A questi vanno aggiunti il milione e 358mila di Sky (6,6%), ma anche sommando gli utenti a spuntarla è sempre l'ultimo atto della Tim Cup. La zuccata di Milinkovic Savic e il gol capolavoro di Correa vincono questa speciale sfida.

