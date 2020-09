Atalanta, Castagne: "Solo Juve e Inter davanti. Gasperini? Sarebbe bello avere spiegazioni..."

Ha giocato più volte da avversario della Lazio con la maglia dell'Atalanta, ma ora Timothy Castagne è sbarcato in Premier League, al Leicester, dove spera di giocare con più continuità. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, a pesare nella sua scelta è stata la situazione tecnica in cui il belga si vedeva spesso escluso: "Avevo bisogno di giocare con regolarità, nello stesso ruolo: una volta ero a destra, un’altra a sinistra, un’altra in panchina… Non era proprio il massimo". E su Gasperini infatti qualcosa da ridire Castagne ce l'ha: "Tecnicamente e tatticamente è uno dei top in assoluto, ma a livello umano non c’era un grande rapporto: non perché ci fosse qualche particolare problema tra noi. Ha il suo modo di fare: per esempio, se stai fuori sarebbe importante avere una spiegazione da parte dell’allenatore, aspetto che con lui mancava". Infine, un pronostico sul prossimo campionato dell'Atalanta: "Juventus e Inter restano davanti, contro le altre se la giocherà".

