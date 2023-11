ATP Finals, Sinner ferma l'Italia: dove e quando vedere la semifinale

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi, Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev per la quinta volta in stagione per uno dei due posti in palio per la finale delle Nitto ATP Finals. L'azzurro proverà a fare la storia, cambiando la sua carriera ed entrando in quella dell'Italia. Il campione altoatesino, d'altronde, di sta esprimendo ad alti livelli, giocando un tennis con forza e precisione, mostrando grande abilità nei momenti chiave della partita. La partita tra Sinner e il rivale russo andrà in scena al Pala Alpitour di Torino alle ore 14.30 e sarà trasmessa in diretta da Rai 2 e Sky Sport. Sarà possibile seguire la partita in streaming anche sulle piattaforme di riferimento: Rai Play e Sky Go.