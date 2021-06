Austria, i giornali sfidano l'Italia: Immobile uomo-copertina con Alaba - FT

ITALIA-AUSTRIA EURO 2020 - Italia-Austria questa sera ci dirà chi andrà ai quarti di Euro 2020 e chi invece dovrà tornare a casa. La Nazionale di Mancini è favorita, ma questo Europeo ci ha già insegnato che i pronostici possono essere ribaltati. Per gli Azzurri è l'occasione di confermarsi e continuare il cammino verso la finale, per Alaba e compagni invece l'opportunità per rendere orgoglioso un paese intero. Per i giornali austriaci è "Game of Life", la partita della vita, alcuni scelgono Immobile come uomo-simbolo dell'Italia. Ecco alcune pagine (tradotte) dei quotidiani online.

