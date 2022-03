Badelj: “Lazio? Ho avuto un’annata no, ma c’era un grande gruppo”

RASSEGNA STAMPA - Milan Badelj si è raccontato sulle pagine de La Repubblica. Il centrocampista ha rassicurato i tifosi del Genoa che il Grifone non retrocederà. Ripercorrendo la sua carriera, il croato ha parlato anche della sua avventura alla Lazio. Il giocatore aveva firmato un quadriennale, ma alla fine è rimasto solo per una stagione (il 2018/19). Nonostante un campionato difficile, Badelj ha un ottimo ricordo delle aquile: «Un'annata no, ma soltanto per colpa mia. Cinque giorni dopo la finale mondiale è nato mio figlio e non io non sono stato sul pezzo come avrei dovuto essere. Resta però il ricordo di un bellissimo gruppo».