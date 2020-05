Baglioni, Simoni e quell'amicizia nata ai tempi della Lazio: i dettagli

"Per un amico che partendo se ne va". Un ciondolo con una dedica speciale era sempre al collo di Gigi Simoni. L'allenatore, recentemente scomparso dopo una lunga malattia, era un grande amico di Claudio Baglioni. L'edizione odierna di SportWeek racconta come i due si fossero incontrati ai tempi in cui il tecnico allenava la Lazio. Nel 1985/86 il cantante, romanista ma con il papà laziale, andava a correre tre volte a settimana a Tor di Quinto, vicino ai campi di allenamento dei biancocelesti. Un'amicizia che si è consolidata per tutto l'anno a suon di cene e grigliate. Alla fine della stagione, il tecnico ha lasciato la Capitale e il cantautore gli ha regalato una medaglietta speciale che Simoni ha sempre portato al collo. Nonostante la distanza, poi, i due sono rimasti in contatto e non si sono mai persi di vista. Un'amicizia che ha superato distanza, tempo e... fedi calcistiche.

Lazio, euforia a Formello: Inzaghi parla alla squadra

Calciomercato Lazio: ecco chi è Adryelson

TORNA ALLA HOMEPAGE