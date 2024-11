Baroni e la Lazio, nel 2025 scatta la 'fase due' e il nuovo contratto: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Marco Baroni è - come dicono i suoi giocatori - "un grande tecnico e un grande signore". In quattro mesi ha ridato alla Lazio tutto ciò che aveva perso, tutto quel che serviva. Ha rovesciato i pronostici, di valori, di prospettive. Ha ricostruito lo spogliatoio e riorganizzato il gioco. Baroni ha dato un nuovo futuro alla Lazio e la Lazio non vede altro che un futuro con lui.

È legato al club da un contratto fino al 2026. Un accordo secco, senza opzioni di rinnovo. Non ci sono urgenze, a tempo debito si inizierà a progettare la fase due. Il 2025 - secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport - avrà come priorità la blindatura di Baroni: del nuovo contratto si potrebbe iniziare a parlare tra la fine del mercato invernale e l'avvicinarsi della primavera, anche solo per gettarne le basi. L'obiettivo è quello di arrivare a fine anno con un'intesa di massima di almeno un anno in più (2027), evitando di iniziare la stagione in scadenza. Al momento guadagna un milione più bonus, l'ingaggio sarà revisionato, è il più basso delle squadre che stanno in alto.

Quanto Baroni sia coinvolto s'è visto dal primo giorno, oggi ancor di più è calato nella lazialità, appreso e assorbito in tempi rapidi. Le sue parole post-Porto la dicono lunga: "Io in questo progetto ci sono dentro con tutte le gambe. Fa parte del mio carattere. Ho avuto la chance più bella della mia vita, cosa faccio? Ho dormito due mesi a Formello, ho preso casa da poco. Voglio dare tutto me stesso. E poi questa squadra mi stimola, vedo la partecipazione che ho chiesto. La squadra ci crede, e si va, dobbiamo andare forte".

Pubblicato il 09-11