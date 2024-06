Baroni, recordman di moduli utilizzati: sono 6 nell'ultima stagione veronese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Una capacità sicuramente espressa da Baroni nell'ultima stagione a Verona è stata quella di riadattare e trasformare la squadra a seconda delle necessità. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico è riuscito a lasciare da parte i dogmi per creare sempre moduli diversi a seconda delle esigenze economiche. Lotito e Fabiani avrebbero quindi per questo scelto il suo approccio, con nessuna pretesa ma con apertura tattica. Sei i moduli cambiati nel suo ultimo campionato a Verona: prima ha utilizzato il 3-4-2-1, poi il 3-4-1-2 e il 3-5-2, tutto questo in sette partite. Addirittura in corsa ha utilizzato anche il 3-4-3, poi da fine novembre è passato alla difesa a 4. Dopo 5 sconfitte consecutive è arrivato alla sosta e ha avuto modo di sistemare la squadra che poi, a causa di pesanti assenze, è stata quasi ricostruita. Lì il 4-2-3-1 è diventato la soluzione preferita per 24 gare, poi ha utilizzato un 4-3-3 o 4-1-4-1 come a Bergamo.