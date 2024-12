Baschirotto parla di Baroni: "Per me è stato fondamentale". E sulla Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Domani 21 dicembre alle 20.45 si giocherà Lecce-Lazio, valida per la 17esima giornata di Serie A, e per l'occasione il Corriere dello Sport ha intervistato Federico Baschirotto, capitano del Lecce che ha trovato la Serie A proprio grazie a Baroni. Il terzino, infatti, ritiene che l'attuale tecnico biancoceleste sia stato "fondamentale" per la sua crescita, anche perché avendo storie simili si sono trovati benissimo due anni fa. Come spiega Baschirotto, entrambi fanno del lavoro un punto di forza ed è per questo che il tecnico gli ha subito trasmesso fiducia per la Serie A. Il classe 1996 ha poi espresso un pensiero sulla Lazio, prossima avversaria e squadra allenata dal suo ex tecnico che "ha sorpreso un po' tutti", ma non lui: "Conoscendo il mister sapevo potesse far bene. Sono davvero felice per lui e per il suo staff".