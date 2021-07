Belgio - Italia, Immobile taglia il traguardo delle 50 presenze in azzurro

Mancano solo poche ore al match dell'Allianz Arena di Monaco tra Italia e Belgio che si daranno battaglia per conquistare la semifinale di Euro 2020. Sarà una serata importante anche per Ciro Immobile. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti il bomber della Lazio questa sera raggiungerà quota 50 presenze con la maglia della Nazionale. Un traguardo meritato per l'attaccante biancoceleste che fece la sua prima apparizione in Nazionale nel 2014 in un'amichevole contro la Spagna, poi fu convocato per il Mondiale del Brasile e ancora per l'Europeo in Francia ma è questo l'Europeo che sta vivendo da protagonista. Gol e assist contro la Turchia, rete contro la Svizzera, l'auspicio è che stasera possa festeggiare a dovere.

