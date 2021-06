Belgio - Italia, sfida tra bomber: Lukaku meglio in Nazionale, ma il resto è tutto di Immobile

"L'ultima volta che avete scritto Lukaku contro Immobile ci ha fatto due gol, evitate". Così Ciro Immobile ha scherzato ieri in conferenza stampa rivolgendosi ai giornalisti, facendo riferimento a Inter - Lazio dello scorso campionato. Il confronto tra i due centravanti è tanto scontato quanto calzante, dato che tanto della qualificazione alla semifinale di Euro 2020 passerà probabilmente dai loro piedi. Abituati a sfidarsi a suon di gol in campionato da ormai due stagioni, stavolta lo faranno anche con le maglie delle rispettive Nazionali.

NUMERI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i numeri parlano di una sfida complessivamente alla pari. In Nazionale è Lukaku ad avere lo score migliore con 63 gol in 97 partite contro le 15 reti realizzate da Immobile in 49 presenze totali. Se si sposta l'asse su campionato e Coppe però tutto cambia. Nelle ultime due stagioni di Serie A, a parità di presenze (72), Ciro ha totalizzato 56 gol contro i 47 di Big Rom, reti che salgono per entrambi a 64 se si contano anche Coppa Italia e Coppe europee con il belga che però ha disputato 10 partite in più (95 a 85). In questo Europeo l'azzurro ha siglato 2 gol mentre l'attaccante dell'Inter è a quota 3, venerdì entrambi cercheranno di incrementare il loro bottino.

