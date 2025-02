Bergomi racconta: "Mi aveva chiamato la Lazio, ma poi all'Inter..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È San Valentino, la festa degli innamorati. Fortissimo, per esempio, è l'amore che Beppe Bergomi prova per la 'sua' Inter, squadra in cui ha passato tutta la sua carriera da calciatore. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha raccontato com'è nato il suo percorso in nerazzurro rivelando anche qualche retroscena. In particolare ha ricordato di un momento non felicissimo vissuto a Milano, quando anche la Lazio l'ha chiamato per acquistarlo.

Queste le sue parole: "Ai tempi di Orrico, unica stagione in cui non ci qualifichiamo per le Coppe e la colpa era sempre di Zenga, Bergomi e Ferri, mi chiamano Lazio e Roma. Però poi arrivò Bagnoli e il primo giorno di ritiro mi disse: 'Ma dove credi di andare, mi servi qui'. Non volevo sentire altro..."